الداخلية تُنظم بطولة الجمهورية لرياضة التقاط الأوتاد بوادي الفروسية للشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد المصري للفروسية بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد الحلقة الأولى لموسم 2023/2024 بملاعب وادي الفروسية للشرطة بمنطقة الفسطاط، حيث أُقيمت فعاليات البطولة على مدار يومين بمشاركة 35 من الفرسان والفارسات.

ويُعد تنظيم تلك البطولة على ملاعب وادي الفروسية للشرطة، انعكاسًا لما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ برياضة الفروسية وتوفير كافة السُبل التي تساعد على إتاحة أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية، بالإضافة إلى تزويد وادي الفروسية بأحدث الوسائل وفندق مجهز لإقامة اللاعبين خلال فترة المنافسات، وإسطبلات ذات سعة كبيرة للخيول المشاركة في البطولة وأماكن مناسبة لإيوائها تستوعب أعداد كبيرة منها وكذا الأطقم الطبية الخاصة بها لتقديم الرعاية الطبية الكاملة بمختلف المسابقات، بالإضافة لتهيئته من خلال منظومة متطورة من إضاءة الملاعب ليستقبل المنافسات ليلًا.

وفي ختام الفعاليات تم توزيع الجوائز على المراكز الأولى وسط أجواء احتفالية بحضور أعضاء الاتحاد المصري للفروسية وممثلي لجان التحكيم، ومن جانبهم أشاد المشاركون بالمستوى الراقي لوادي الفروسية وتجهيزه وفقًا للمواصفات القياسية العالمية وتزويد الملاعب بأحدث الوسائل المعتمدة دوليًا بما يؤهلها لاستقبال كافة المنافسات الدولية في رياضة الفروسية.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين وإيمانًا بالنهوض والارتقاء بمستوى الألعاب والأنشطة الرياضية المختلفة لا سيما رياضة الفروسية.