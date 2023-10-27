عمرو أديب يعلق على حادث طابا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

علّق الإعلامي عمرو أديب، على حادث سقوط طائرة بدون طيار على مبنى بالقرب من مستشفى طابا، اليوم الجمعة.

وقال في منشور له عبر صفحته بموقع "X"، أن مصر ستكون في حالة دفاع عن النفس ما إذا قررت الرد على ما يحدث، مضيفا:"طيب لغاية أما نعرف عايز بس، بكثير من العقل أقول لكل أنصار فكرة عدم انجرار مصر للحرب وأنا من مناصريها، إنه عندما ترد على نيران معتدية هذه ليست حرب هذه حالة دفاع عن النفس".

وتابع: "حالة الفوبيا الموجودة والتحذير والنصح مفهومة، ولكن يا جماعة في كل مكان في العالم الرد على صاروخ بصاروخ اسمه واضح في القواميس العسكرية ومقبول دوليا وإنسانيا".

وواصل عمرو أديب بقوله: "للمرة الألف علشان مايطلعليش واحد فلحوس ويقولى يعنى إنت عايزنا نحارب، أرد هذا آخر كوابيسي، أما ما أتحدث عنه هو إظهار الرفض لأي اعتداء لأن هذا لن يكون آخر الأخطاء، فلا تخافوا من الدفاع عن النفس والفرق كبير بين الحالتين، وأظن كده أخطائكم بقت قد أخطاءنا ؟".