وزير الصحة: أكثر من 43 مليون خدمة مجانية للمواطنين عبر "100 مليون صحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلن وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، تقديم 43 مليونا و81 ألفا و94 خدمة طبية مجانية من خلال حملة "100 يوم صحة" منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي وحتى مساء أمس في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمد عمل الحملة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن حملة "100 يوم صحة" قدمت منذ انطلاقها مليونا و239 ألفا و180 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة، فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 3 ملايين و293 ألفا و870 زيارة.

وأضاف أن حملة "100 صحة" قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ602 ألف و84 طفلا، فيما قدمت الحملة 3 ملايين و691 ألفا و853 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار عبد الغفار إلى أن الحملة منذ انطلاقها قدمت 320 ألفا و927 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و561 ألفا و54 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 206 آلاف و908 مواطنين، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لمليون و265 ألفا و855 مواطنا.

وتابع أن حملة "100 يوم صحة" قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون - الرئة - عنق الرحم) بملئ مليون و721 ألفا و604 استمارات استبيان، موضحا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ مليونا و156 ألفا و838 مواطنا.

ولفت إلى أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 8 ملايين و20 ألفا و802 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 8 ملايين و299 ألفا، و444 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 12 مليونا و408 آلاف و531 طفلا.

وأوضح أن حملة "100 يوم صحة" قدمت 292 ألفا و144 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات، كما أن الحملة قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 5 ملايين و649 ألفا و920 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا عبدالغفار جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن "15335".