شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء الجيزة تشكل هيئة مكتبها.. وسيد الطويل أمينا عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت نقابة الأطباء الفرعية بالجيزة، أول اجتماع لمجلس النقابة الجديد بعد إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفى برئاسة الدكتور أحمد حسانين نقيب أطباء الجيزة، وذلك لتشكيل هيئة المكتب ومقرري اللجان ومناقشة بعض القضايا المتعلقة بالعمل النقابي. وأسفر الاجتماع عن تشكيل هيئة المكتب كالتالي: وأسفر الاجتماع عن تشكيل هيئة المكتب كالتالي: - د/احمد حسانين (نقيب أطباء الجيزة). - د/محمد شقوير (وكيل النقابة). - د/سيد الطويل ( الأمين العام). - د/شريف غراب (الأمين العام المساعد). - د/صالح فوزي (أمين الصندوق). - د/أيمن بدران (أمين الصندوق المساعد). أما تشكيل مقرري اللجان، فهو كالتالي:

أما تشكيل مقرري اللجان، فهو كالتالي: - اللجنه العلميه: د/مي محسن (مقرر) ، د/محمد صبري (مقرر مساعد) - اللجنه الاجتماعيه: د/شريف غراب (مقرر) ، وليد رضا (مقرر مساعد) - لجنة المنشآت: د/أيمن بدران ( مقرر) ، د/محمد شقوير (مقرر مساعد) - لجنة التحقيقات: د/سيد الطويل(مقرر) ، د/وليد رضا (عضوا) - اللجنه النقابيه الوزاريه: د/احمد حسانين. - لجنة الاعلام: د/احمد حسانين.

تشكيل هيئة المكتب

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