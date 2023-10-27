شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطينى: انتشار الأمراض بمراكز الإيواء والمستشفيات فى تدهور تام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد جبريل مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطينى، تعطل عدد كبير من المستشفيات فى قطاع غزة إثر نفاد الوقود، لافتا إلى انتشار الأمراض في مراكز الإيواء بقطاع غزة والمستشفيات فى حالة تدهور تام.

وأضاف أحمد جبريل، خلال لقاء بقناة القاهرة الإخبارية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف المستشفيات فى قطاع غزة بشكل مباشر، والكادر الطبي يعمل على مدار 20 يوما رغم الاجهاد والإصابات ونقص الإمكانيات فى المستشفيات.