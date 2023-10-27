شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: إسرائيل توافق على تهدئة يوم.. وتنسيق مصرى قطرى فى ملف الأسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، بأن إسرائيل وافقت على هدنة ليوم واحد بشرط وجود إشراف دولى، وأن هناك مفاوضات بوساطة مصرية قطرية حول الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.

وتحدث المصادر عن أن حركة حماس طلبت تهدئة لـ5 أيام مقابل أقل من 100 أسير لديها وفصائل أخرى، مفيدة بأن حماس تطلب الإفراج عن أسرى فلسطينيين وتهدئة طويلة الأمد، كما أن هناك تقدم بالمفاوضات حول هدنة إنسانية فى غزة لساعات وربما أيام.