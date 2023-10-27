شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية: أكثر من 1000 جثة لا تزال تحت الأنقاض فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن مسؤول في منظمة الصحة العالمية، قال اليوم الجمعة، إن المنظمة تلقت تقديرات بأنه لا يزال هناك نحو 1000 جثة تحت الأنقاض في غزة لم يتم التعرف عليها، ولم يتم تسجيلها بعد ضمن عدد القتلى.

وقال ريتشارد بيبركورن ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ردًا على سؤال حول عدد القتلى في غزة: "حصلنا أيضًا على هذه التقديرات التي تشير إلى أنه لا يزال هناك أكثر من 1000 شخص تحت الأنقاض لم يتم التعرف عليهم بعد"، ولم يحدد المصدر.

ومنذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في السابع من شهر أكتوبر الجاري، ارتقى أكثر من 7 آلاف فلسطيني، من بينهم نحو 3000 طفل ونحو 2000 سيدة، إضافة إلى أكثر من 18500 جريح، كما وصل قرابة ألفي بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض في جميع محافظات قطاع غزة.