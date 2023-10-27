الليلة.. استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك وإنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أنهى رجال الأمن استعداداهم لتأمين مباراة الزمالك و إنبى في المباراة المقرر لها في السابعة مساء اليوم الجمعة على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة دوري «nile» في لقاء يبحث فيه كلا الفريقين عن نتيجة جيدة تحسن موقفه في الجدول.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية فرقا أمنية لتأمين دخول الجماهير واللاعبين وطاقم التحكيم.

ونقل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جميع التعليمات المتعلقة بالمباراة إلى لاعبيه لتنفيذها،محذرهم من التهاون أو الاستهتار أمام مرمى الفريق البترولي أو عدم استغلال الفرص بالشكل الأمثل أمام مرمى المنافس.

ويفتقد الجهاز الفني للزمالك خدمات الثنائي محمد عبد الشافي وعمرو السيسي في المباراة لمعاناتهما من الإصابة، حيث وضع لهم الكولومبي برنامج تأهيلي لتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة لمحاولة تجهيزهما للاستعانة بهما في المباريات المقبلة.