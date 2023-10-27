جمع 20 مليونا من تجارة العملة.. الداخلية تصدم صاحب شركة أخشاب بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

مالك شركة لتجارة الأخشاب اتخذ مسقط رأسه في عروس البحر الأبيض المتوسط "محافظة الإسكندرية" نقطة انطلاق لتنفيذ مخططه غير القانوني بالاتجار في العملة بعيدًا عن تجارة الأخشاب ليجني ملايين الجنيهات حتى صدمته أجهزة وزارة الداخلية ممثلة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.

الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال مالك شركة لتجارة الأخشاب مقيم محافظة الإسكندرية؛ لاتهامه بغسل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطه فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عمدت إلى تطبيق القانون بعد تتبع نشاط مالك شركة لتجارة الأخشاب وبينت التحريات أنه مارس نشاطًا إجراميًا فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي.

المتهم حاوله غسل الأموال المتحصلة من نشاطه وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركة - شراء العقارات – شراء السيارات).

قُدرت أفعال الغسل التى نفذها مالك الشركة حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 20 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.