"الشقة كتلة نار".. نقل مصاب في حريق شقة بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
سجل حريق شقة ببرج سكني حالة إصابة نتيجة حريق التهم محتوياتها بشارع الهرم غرب الجيزة، مساء الجمعة.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من برج بشارع عز الدين عمر.
دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه تنسيقًا مع مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الغرب ومأمور القسم.
تبين بالفحص نشوب حريق داخل شقة بالطابق الخامس لبرج مكون من 11 طابقًا، ما أسفر عن سقوط مصاب نُقل إلى مستشفى الهرم للعلاج.