العثور على جثة رجل داخل جوال بصندوق قمامة ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت الشرطة على جثة رجل داخل جوال بمنطقة بولاق الدكرور غرب الجيزة، مساء الجمعة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالاشتباه في جوال بجوار صندوق قمامة بمزلقان ناهيا.

انتقل اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إلى موقع البلاغ على رأس قوة ضمت العقيد محمد الصغير مفتش فرقة الغرب والمقدم محمد نجيب رئيس المباحث.

وفرضت الشرطة طوقًا أمنيًا بمحيط مكان العثور على الجوال، وبينت المعاينة الأولية أنه يحوي جثة رجل يرتدي كامل ملابسه جاري تحديد هويته في حضور الأدلة الجنائية.