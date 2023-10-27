رجل بكامل ملابسه.. لغز العثور على جثة داخل جوال في بولاق (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شكل اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام فريق بحث؛ لفك طلاسم العثور على جثة مسن داخل جوال ببولاق الدكرور غرب الجيزة، اليوم الجمعة.

وانتشر رجال المباحث الجنائية بمسرح الجريمة ويعمل الضباط على تفريغ كاميرات المراقبة القريبة من مكان التخلص من الجثة وسؤال شهود عيان لتحديد هوية الشخص الذي تخلص من الجثة.

البداية تعود إلى تلقي اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالاشتباه في جوال بجوار صندوق قمامة بمزلقان ناهيا.

انتقل اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إلى موقع البلاغ على رأس قوة ضمت العقيد محمد الصغير مفتش فرقة الغرب والمقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق الدكرور.

وفرضت الشرطة طوقًا أمنيًا بمحيط مكان العثور على الجوال، وبينت المعاينة الأولية أنه يحوي جثة رجل يرتدي كامل ملابسه جاري تحديد هويته في حضور الأدلة الجنائية.