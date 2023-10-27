مسن في حالة تعفن.. تفاصيل جديدة في جثة جوال مزلقان ناهيا ببولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت المعاينة الأولية لضباط قطاع الأمن العام تفاصيل جديدة في العثور على جثة خمسيني داخل جوال بمنكقة بولاق الدكرور غرب الجيزة، اليوم الجمعة.

المعاينة التي أشرف عليها مسؤول القطاع تنسيقًا مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة بينت أن الجثة لرجل في حالة تعفن يبلغ من العمر 57 سنة، يرتدي كامل ملابسه.

شكل اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام فريق بحث؛ لفك طلاسم العثور على جثة مسن داخل جوال ببولاق الدكرور غرب الجيزة، اليوم الجمعة.

وانتشر رجال المباحث الجنائية بمسرح الجريمة ويعمل الضباط على تفريغ كاميرات المراقبة القريبة من مكان التخلص من الجثة وسؤال شهود عيان لتحديد هوية الشخص الذي تخلص من الجثة.

اقرأ أيضًا: رجل بكامل ملابسه.. لغز العثور على جثة داخل جوال في بولاق (صورة)

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالاشتباه في جوال بجوار صندوق قمامة بمزلقان ناهيا.

انتقل اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إلى موقع البلاغ على رأس قوة ضمت العقيد محمد الصغير مفتش فرقة الغرب والمقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق الدكرور.

وفرضت الشرطة طوقًا أمنيًا بمحيط مكان العثور على الجوال، وبينت المعاينة الأولية أنه يحوي جثة رجل يرتدي كامل ملابسه جاري تحديد هويته في حضور الأدلة الجنائية تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.

اقرأ أيضًا: العثور على جثة رجل داخل جوال بصندوق قمامة ببولاق الدكرور