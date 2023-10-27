"الصحة" تحذر من الارتفاع غير المنضبط لضغط الدم: يصيب بهذه الأمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الشخص قد يتعرض لمضاعفات خطيرة إذا لم يسيطر على ارتفاع ضغط الدم.

وحذرت في منشور لها، عبر صفحتها على "فيسبوك"، الجمعة، من أن ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط يزيد من خطر الإصابة بما يلي:

- النوبات القلبية.

- الفشل الكلوي.

- السكتات الدماغية.

- فقدان البصر.

- مضاعفات أخرى.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين الكشف المبكر عن الأمراض، لافتة الى ان هذا يساهم فى رفع معدلات الشفاء بنسب تصل إلى 90%، مشيرة الى حملة «100 يوم صحة» والتى توفر خدمة الكشف المبكر دون أن يتحمل المواطن أى أعباء مالية، لافتة الى أنها تعمل بشكل يومكي عدا يوم الجمعة .

وأضافت وزارة الصحة والسكان، الحملة تعمل على مستوى محافظات الجمهورية داخل الوحدات الصحية والميادين والمؤسسات، ويمكن طلب الخدمة المنزلية للأشخاص الغير قادرية عن طريق الخط الساخن للوزارة 105 .