"الإنتاج الحربي" تشارك بفاعلية في عدد من المعارض المحلية والدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

تشارك شركات الإنتاج الحربي خلال الفترة المقبلة بمختلف منتجاتها المدنية في ثلاثة معارض دولية هامة تلبي احتياجات قطاعات صناعية متنوعة.

وصرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر بأن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة الحرص على قيام الجهات التابعة للوزارة بالمشاركة في مختلف المعارض المحلية والدولية بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

وأوضح "بكر" أنه سيتم المشاركة في "المعرض الدولي الثاني للصناعة"، المقرر إقامته بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، و المقام خلال الفترة من ( 28 إلى 30 من شهر أكتوبر الجاري )، بعدد من منتجات شركات الإنتاج الحربي وهي (مسبوكات دقيقة -كور طحن أسمنت – شيميزات طرد مركزي – جنازير جر - سكينة البنجر – شدادات الكهرباء - أغطية صرف صحي – عينات هيكلية للديناميت الجيلاتيني – عينات هيكلية للمفرقعات المستحلبة – عينة هيكلية للنيتروسليلوز – عينة هيكلية لمفرقع الأنفو – سماد N.P.K- شفاطات – محركات – مهمات الرباط – أثاث معدني – كوفرات مياه – موصلات هوائية – كابلات معزولة – أسطوانات البوتاجاز – طفايات حريق - عينات صلب مدرع بأسماك مختلفة – بطاريات السيارات – جهاز توليد المياه عن طريق الهواء – جراجات ذكية – ماكينة فرم الخشب – نماذج فرم الخشب – نماذج كبائن مصاعد – صناعات مغذية للمصاعد).

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي إلى أن الشركات التابعة ستشارك في معرض مصر للطاقة EGYPT ENERGY في نسخته الثانية، والمقام خلال الفترة من (29 إلى 31 أكتوبر من الشهر الجاري) بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتتمثل المنتجات المزمع المشاركة بها في المعرض في (أسلاك وكابلات - شفاط بمحرك 1.5 حصان – محرك 2 حصان 1500 لفة / د ).

وأضاف أنه سيتم كذلك المشاركة في "المعرض السنوي للمياه" في دورته السادسة والمزمع عقده خلال الفترة من (29 أكتوبر من الشهر الجاري إلى 2 نوفمبر 2023) ، حيث تشارك الشركات التابعة بعدد من المنتجات التي تساهم في دعم إستراتيجية الدولة المصرية في ترشيد إستهلاك المياه وهي (موفرات المياه – جهاز المحاكاة الخاص بموفر المياه – ماكيت وحدة الري – ماكيت جهاز الري المحوري – ماكيت الري الذكي باستخدام المياه الرمادية -جهاز تنقية استخلاص المياه من الهواء الجوي).