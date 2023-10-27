تجدّد القصف الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

قال مصطفى عبدالفتاح مراسل قناة القاهرة الإخبارية، من معبر رفح، إنه تجدَّد القصف الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وأضاف أنه في ظل هذه الأجواء، مازال المتطوعين والتحالف الوطني يعملون على تجهيز الشاحنات كافة وتقديم المساعدات كدعم إنساني تقدمه مصر بالتعاون مع كل دول العالم التي رغبت في إرسال المساعدات إلى فلسطين.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قد قصفت معبر رفح من الجانب الفلسطيني 4 مرات سابقة، وعملت مصر على إصلاحها حتى يمكنها إدخال المساعدات إلى فلسطين.