شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام فلسطينية: القصف الإسرائيلى على غزة الآن هو الأعنف منذ بدء العدوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، بأن وسائل إعلام فلسطينية تقول إن القصف الإسرائيلي على غزة الآن هو الأعنف منذ بدء العدوان.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التى تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء هجوم بري من قبل قوات الاحتلال على القطاع، فضلا عن قصف عنيف على عموم القطاع.