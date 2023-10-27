شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: قذائف صاروخية متتالية من قطاع غزة نحو تل أبيب وأسدود وعسقلان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، بأن هناك قذائف صاروخية متتالية من قطاع غزة نحو تل أبيب وأسدود وعسقلان ووسط إسرائيل.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التى تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء هجوم بري من قبل قوات الاحتلال على القطاع، فضلا عن قصف عنيف على عموم القطاع.