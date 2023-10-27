شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: أكثر من 10 انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وغرب القدس المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، بأن أكثر من 10 انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وغرب مدينة القدس المحتلة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التى تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء هجوم بري من قبل قوات الاحتلال على القطاع، فضلا عن قصف عنيف على عموم القطاع.