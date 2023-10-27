شكرا لقرائتكم خبر عن صافرات الإنذار تدوى فى تل أبيب وأسدود والرملة ومطار اللد ومستوطنة موديعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وسائل إعلام فلسطينية، عن دوي صافرات الإنذار في تل أبيب وأسدود والرملة ومطار اللد ومستوطنة موديعين شمال غرب القدس، وذلك حسبما نقلت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها منذ قليل.

ولليوم الـ21 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها وأسقطت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة ضحايا عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 من أكتوبر الجارى، ارتفع إلى 7415 شهيدا، و20.517 جريحا.