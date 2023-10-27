شكرا لقرائتكم خبر عن التليفزيون الفلسطينى: غزة تشهد قصفا هو الأعنف برا وبحرا وجوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال التليفزيون الفلسطيني، إن قطاع غزة يشهد قصفا هو الأعنف برا وبحرا وجوا منذ بداية الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الجارى.

وكثفت قوات الاحتلال الإسرائيلية غاراتها على شمال قطاع غزة ومناطق متفرقة، فيما شهدت شبكة الإنترنت انقطاعات واسعة في القطاع، وسط مخاوف من بدء اجتياح بري إسرائيلي في أي لحظة.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام اليوم الجمعة إن خدمات الاتصالات والإنترنت انقطعت بشكل كامل عن قطاع غزة.

لكن مواقع محلية نقلت عن مصادر محلية قولها إن خدمات شبكات الاتصالات والإنترنت انقطعت عن مناطق واسعة جديدة من القطاع.

وذكر مرصد "نت بلوكس" أن منظومة الاتصالات بقطاع غزة انهارت.