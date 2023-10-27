شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: قطاع غزة سوف يتكبد وابلا غير مسبوق من المآسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، أن الأمم المتحدة تقول إن قطاع غزة سوف يتكبد وابلا غير مسبوق من المآسى.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التى تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء هجوم بري من قبل قوات الاحتلال على القطاع، فضلا عن قصف عنيف على عموم القطاع.