شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: السفن الحربية الإسرائيلية تشارك فى القصف الحالى على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن أن السفن الحربية الإسرائيلية تشارك في القصف الحالي على قطاع غزة، وذلك حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها منذ قليل.

ومن جانبها، كانت وسائل إعلام فلسطينية، كشفت عن دوي صفارات الإنذار في تل أبيب وأسدود والرملة ومطار اللد ومستوطنة موديعين شمال غرب القدس.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية، أن قصف تل أبيب جاء ردا على المجاز الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها منذ قليل.