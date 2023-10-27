شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تحرق قطاع غزة ‏بالطائرات والمدفعية والبوارج البحرية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قطاع غزة، الليلة، جوا وبرا وبحرا، بالمقاتلات الحربية والمدفعية الثقيلة والبوارج البحرية، مما أسفر عن وقوع عددا من الشهداء والمصابين.

ونتيجة للقصف العنيف الذي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي، انقطعت الكهرباء وخدمات الانترنت بشكل كامل عن القطاع، فضلا عن انقطاع المياه في عدة مناطق.

من جانبه قال التلفزيون الفلسطيني، إن قطاع غزة يشهد قصفا هو الأعنف برا وبحرا وجوا منذ بداية الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الجاري.

وكثفت قوات الاحتلال الإسرائيلية غاراتها على شمال قطاع غزة ومناطق متفرقة، فيما شهدت شبكة الإنترنت انقطاعات واسعة في القطاع، وسط مخاوف من بدء اجتياح بري إسرائيلي في أي لحظة.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام اليوم الجمعة إن خدمات الاتصالات والإنترنت انقطعت بشكل كامل عن قطاع غزة.

وذكر مرصد "نت بلوكس" أن منظومة الاتصالات بقطاع غزة انهارت.

من جانبها قالت شركة الاتصالات الفلسطينية- جوال: نأسف للإعلان عن انقطاع كامل وكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة في ظل العدوان المتواصل.

وأضافت: "فقد تسبب القصف الشديد في الساعة الاخيرة بتدمير جميع المسارات الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجي بالإضافة للمسارات المدمرة سابقاً خلال العدوان، مما أدى إلى انقطاع لكامل خدمات شركات الاتصالات عن قطاع غزة الحبيب."

في السياق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن عدة أشخاص أصيبوا إثر صواريخ أطلقت من قطاع غزة، استهدفت "تل أبيب"، فضلا عن سقوط صواريخ بشكل مباشر في ريشون ليتسيون.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه "تم نقل عامل أجنبي إلى مستشفى أساف هروفيه في حالة متوسطة مصابا بشظايا في الصدر والأطراف بعد سقوطه في منطقة زراعية في مدينة ريشون لتسيون."

وقد أعلنت الفصائل الفلسطينية، أن قصف تل أبيب جاء ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة.



قصف غزة