شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطينى: انقطاع الاتصال بشكل كامل عن غرفة العمليات بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، انقطاع الاتصال بشكل كامل عن غرفة العمليات في قطاع غزة وعن كافة طواقمه العاملة هناك في ظل قطع سلطات الاحتلال للشبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والانترنت بشكل كامل.

وقال في بيان صحفي مساء اليوم الجمعة: "نشعر بالقلق الشديد بخصوص إمكانية استمرار طواقمنا في تقديم خدماتهم الإسعافية، لاسيما وأن هذا القطع يؤثر على خدمة الاتصال المركزي 101 ويعيق وصول سيارات الاسعاف الى المصابين والجرحى".

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قطاع غزة، الليلة، جوا وبرا وبحرا، بالمقاتلات الحربية والمدفعية الثقيلة والبوارج البحرية، مما أسفر عن وقوع عددا من الشهداء والمصابين.

ونتيجة للقصف العنيف الذي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي، انقطعت الكهرباء وخدمات الانترنت بشكل كامل عن القطاع، فضلا عن انقطاع المياه في عدة مناطق.

من جانبه قال التلفزيون الفلسطيني، إن قطاع غزة يشهد قصفا هو الأعنف برا وبحرا وجوا منذ بداية الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الجاري.

وكثفت قوات الاحتلال الإسرائيلية غاراتها على شمال قطاع غزة ومناطق متفرقة، فيما شهدت شبكة الإنترنت انقطاعات واسعة في القطاع، وسط مخاوف من بدء اجتياح بري إسرائيلي في أي لحظة.