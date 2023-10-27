شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الأمم المتحدة: هذه لحظة الحقيقة والتاريخ سيحكم علينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يقول إنه على الجميع تحمل مسؤوليتهم وهذه لحظة الحقيقة والتاريخ سيحكم علينا.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التى تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء هجوم بري من قبل قوات الاحتلال على القطاع، فضلا عن قصف عنيف على عموم القطاع.