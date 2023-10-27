الأرصاد تقدم 7 نصائح للتعامل مع الشبورة الكثيفة والضباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

قدَّمت هيئة الأرصاد الجوية، عدَّة نصائح لقائدي السيارات في أثناء تكوّن شبورة مائية على الطرق، بالتزامن مع توقعاتها بظهور شبورة مائية تصل إلى الضباب على بعض المناطق خلال الأيام المقبلة.

وتمثلت النصائح في:

• القيادة بهدوء تام.

• عدم قيادة السيارة في حال انعدام الرؤية.

• إضاء كشافات الشبورة المائية.

• زيادة مسافات الأمان بين السيارة والآخرين.

• استعمال مساحات الزجاج باستمرار.

• فتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.

• استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الغير بوجود السيارة.

وتوقعت الهيئة ظهور شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونصحت قائدي المركبات بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.

وأشارت إلى أن غدًا السبت سيشهد أجواء مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وحارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

ونشرت درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال السبت، والتي تمثلت في:

• القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٣٢ درجة مئوية

• السواحل الشمالية ٢٩ درجة مئوية

• جنوب سيناء ٣٥ درجة مئوية

• شمال الصعيد ٣٤ درجة مئوية

• جنوب الصعيد ٣٩ درجة مئوية

ولفتت إلى أن الفرصة قائمة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين، تكون رعدية أحيانًا تمتد خفيفة إلى مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.