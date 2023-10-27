حفلة المنصورية.. فيديوهات لطلاب مدرسة دولية تتصدر السوشيال ميديا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

صراخ فتيات قُصر وعويل فتية وإطلاق نار ينير ظلمة الليل، سجلته كاميرات هواتف طلاب مدرس دولية بعد "حفلة المنصورية" التي حظيت بتداول واسع عبر "السوشيال ميديا".

"حفلة المنصورية" هاشتاج تصدر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية مدعومًا بمقاطع فيديو تظن أنها في "شيكاغو" لكن طريق المنصورية قرية أبو رواش شمال قطاع أكتوبر بمحافظة الجيزة احتضن تلك الأمسية غريبة الأطوار.

طالبان بمدرسة دولية خرجا في مقطع فيديو يرويان لحظات الرعب التي ستحفر في ذاكرتهما أبد الدهر مؤكدين أن شركة شهيرة أشرفت على تنظيم "حفل الهالوين" بقاعة على طريق المنصورية شهدت حضور مئات الطلاب لا تتجاوز أعمارهم 16 سنة.

وقال الطالبان إن سوء التنظيم تسبب في حالة تكدس لم تخرج مشكلاته حينها قبل تفجر الكارثة - حسب وصفهما- لدى مغادرة الفتيات بقولهما: "كان في عرباوية طلعوا علينا بالسلاح وضربوا نار وعملوا كمين للعربيات بتاعتنا".

أضاف الطالبان أن المشكو في حقهم: "اتهجموا على البنات و تحرش واستولوا على متعلقاتهن وهواتفهن" زاعمين مقتل سائق يتبع شركة توصيل خاصة.

والدة طالبة -أنقذها القدر ولم تحضر حفل هذا العام- ناشدت السلطات المختصة "لو حد يقدر يساعد الحفلات دي يكون عليها رقابة"، مشيرة إلى رفض أسر الطلاب الإدلاء بأي تصريحات بشأن الحفل. ولم تصدر وزارة الداخلية عبر مركزها الإعلامي أي بيانات صحافية تعليقًا على المقاطع المتداولة.