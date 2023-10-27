شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الأردن: إسرائيل تقوم باجتياح برى لقطاع غزة ومجلس الأمن عاجز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ممثل الأردن خلال جلسة للتصويت على مشروع قرار عربي يدعو إلى الوقف الفوري للعنف في غزة إن إسرائيل تقوم باجتياح بري لقطاع غزة ومجلس الأمن يعجز عن إيقاف آلة الحرب.

وأضاف ممثل الأردن خلال جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التصعيد في غزة مشروع القرار العربي يدعو إلى هدنة إنسانية وحماية المدنيين وإيصال المساعدات والدعم إلى قطاع غزة.