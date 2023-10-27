شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكرى يعلن نتائج التحقيقات فى حادثى نويبع وطابا (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، أنه فى إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة فى حادثى سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطابا، وبتحليل وجمع المعلومات أسفرت نتائج التحقيقات بأن (2) طائرة موجهة بدون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال، حيث تم استهداف إحداهما خارج المجال الجوى المصرى بمنطقة خليج العقبة، ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع.. إضافة إلى سقوط الأخرى بطابا.

وجارى قيام القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي بتكثيف أعمال تأمين المجال الجوي المصرى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.