شكرا لقرائتكم خبر عن 120 دولة تصوت لصالح مشروع قرار عربى بالأمم المتحدة يدعو لوقف فورى للحرب في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل أن 120 دولة تصوت لصالح مشروع قرار عربي في الجمعية العام للأمم المتحدة يدعو الى الوفق الفوري للعنف في غزة، بينما صوتت 14 دولة ضد القرار، وامتنعت 45 دولة عن التصويت.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التى تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء هجوم بري من قبل قوات الاحتلال على القطاع، فضلا عن قصف عنيف على عموم القطاع.