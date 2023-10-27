شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية: فقدنا الاتصال بموظفينا فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها، أن منظمة الصحة العالمية تقول إنها فقدت الاتصال بموظفيها في غزة وبالمرافق الصحية وكل شركائنا في المجال الإنساني

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التى تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء هجوم بري من قبل قوات الاحتلال على القطاع، فضلا عن قصف عنيف على عموم القطاع.