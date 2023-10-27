شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة الفلسطينية: أكثر من 100 طائرة حربية إسرائيلية تقصف غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أن سكان غزة يتعرضون لمحرقة جماعية، وأن الجثث والضحايا تملأ شوارع القطاع.

وشدد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، خلال برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "on"، على أن الوضع في غزة كارثي ولا يمكن وصفه، ولا بد من التدخل لوقف المجازر التي تقام هناك.

وذكر متحدث الحكومة الفلسطينية ان أكثر من 100 طائرة حربية إسرائيلية تقصف غزة.