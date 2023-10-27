شكرا لقرائتكم خبر عن "ما يمارسه الاحتلال إرهاب أعمى".. تعليق شيخ الأزهر على الوضع فى غزة (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، انتهاكات الاحتلال الصهيوني الغاشم الآن في غزة بـ"إرهابٌ أعمى".

شيخ الأزهر الشريف، قال إن ما يمارسه الاحتلال الصهيوني الغاشم الآن في غزة من قصف مكثَّف، وقتل، وقطع للكهرباء والإنترنت، وتدمير لكل مظاهر الحياة، وحجب كلِّ مصادر الحقائق والمعلومات حول ما يحدث من مجازر وجرائم حرب، لهو إرهابٌ أعمى، وانتهاكٌ واضحٌ لكل المواثيق والأعراف القانونية والإنسانية، وعلى العالم إدانته واتخاذ الإجراءات الحاسمة لوقفه فورًا، ولن يرحمَ التاريخ كل مَن تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياء، وكلَّ مَن دعم استمرار هذا الإرهاب الصهيوني.

وأضاف: واجب على الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم التكاتف لإيجاد حلٍّ فوري لإنقاذ هذا الشعب المظلوم الذي يُمارسُ ضده مجزرة إنسانية لم يعرف التاريخ الإنساني مثيلًا لها.