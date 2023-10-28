شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: المحرقة مستمرة.. الاحتلال يواصل حصد أرواح المدنيين فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول عدد الخليج 365 الصادر صباح غد السبت، عدد من التغطيات والملفات المهمة، أبرزها تغطية خاصة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فضلاً عن تسليط الضوء على مبادرة تخفيض الأسعار، وأخبار الانتخابات الرئاسية 2024، وإليكم أهم العناوين...

◄ المحرقة مستمرة.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل حصد أرواح المدنيين فى غزة

◄ «الإدارية العليا» تفتح باب تلقى الطعون على الانتخابات الرئاسية.. الفصل خلال 10 أيام بداية من 29 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر.. و9 نوفمبر موعد إعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم وبدء الدعاية الانتخابية

◄ «الهجرة» تطلق حملة «شارك بصوتك» لحث المصريين بالخارج على المشاركة فى الانتخابات.. السفيرة سها جندى تلتقى الجاليات المصرية فى 6 دول خليجية.. وتؤكد: المصريون بالخارج ركن أساسى فى صنع القرار وحريصون على إشراك الجميع

◄ مبادرة خفض أسعار السلع فى كل المحافظات.. «التموين» تطرح المنتجات الغذائية فى المجمعات الاستهلاكية.. و8 آلاف فرع لمشروع «جمعيتى» على مستوى الجمهورية

◄ رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص لـ3500 جنيه يناير المقبل

◄ المحرقة مستمرة.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل حصد أرواح المدنيين فى غزة

◄ المتحدث العسكرى: «طائرة موجهة» مجهولة الهوية وراء حادث طابا



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