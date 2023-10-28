شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: الجمعية العامة تساند الحق العربي وترفض التهجير القسري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل، أن مندوب مصر لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، يقول إن الجمعية العامة تساند الحق العربي، وترفض التهجير القسري وتدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التى تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء هجوم بري من قبل قوات الاحتلال على القطاع، فضلا عن قصف عنيف على عموم القطاع.