شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: أرحب بالقرار العربى لوقف العنف فى غزة ونأمل الحفاظ على المدنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى بمشروع القرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بالوقف الفورى للعنف في غزة وهو ما تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار، متابعًا: نأمل أن نشهد قريبا وقف العنف في غزة والحفاظ علي حياة المدنيين.

وقال الرئيس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى: "ارحب بالقرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بالوقف الفورى للعنف في غزة، وهو ما تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار، ونأمل أن نشهد قريبا وقف العنف في غزة والحفاظ علي حياة المدنيين".