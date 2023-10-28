خالد عكاشة: تظاهر الإسرائيليين أمام السفارة المصرية بتل أبيب صفعة مدوية لحكومة نتنياهو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات، إن الأهداف السياسية لهجوم إسرائيل العنيف على قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، تتمثل في ترميم سمعة الحكومة الإسرائيلية، التي تعرضت لشروخ عميقة في الثقة من قبل المجتمع الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر، والرأي العام ضاغط بصورة كبيرة على قياداته.

وأضاف "عكاشة" خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن هناك شعور بالخسارة الفادحة التي وقعت يوم السابع والثامن والتاسع من أكتوبر، الثلاثة أيام الأولى من عمر الجولة التصعيدية، وهناك ضغط على الحكومة من أجل تنفيذ عملية برية انتقامية.

وأشار إلى أن السمعة السياسية للحكومة مهتزة بشدة، مما دفعها لمحاولة الاستعانة بشخصيات من المعارضة وتشكيل حكومة حرب مصغرة، ضم إليها شخصيات لتهدئة الرأي العام، وبالأمس تظاهرت عائلات المحتجزين أمام السفارة المصرية في تل أبيب، ومطالبة مصر بالتدخل.

وأوضح أن تظاهر الإسرائيليين أمام السفارة المصرية في تل أبيب يعكس ثقة في أن الجانب المصري ينفذ بعملية رشيدة، ويتعامل مع كل الأطراف بحيادية، لذلك كانت التظاهرة إيجابية لمصر وصفعة مدوية للحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.