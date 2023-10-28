العار على الأمريكان.. إعلامي: تصريحات البيت الأبيض تمثل قتلا مع سبق الإصرار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، إن قطاع غزة يتعرض الآن لقصف عنيف من المحتل الإسرائيلي، مضيفا: "أي عار في الدنيا يحدث، تصريحات البيت الأبيض بشأن اجتياح غزة تمثل قتل مع سبق الإصرار".

وأضاف أبو بكر، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on"، مساء أمس الجمعة: البيت الأبيض قال إنه لا تعليق على العمليات الإسرائيلية.. العار على الأمريكان، تجردوا من الإنسانية وتركوا الأمر لدبابات وصورايخ المحتل الإسرائيلي.

وتابع أن هناك تدخلًا بريا وبحريا وجويا على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددًا على أن ما يحدث في غزة الآن عار على العالم أجمع، حيث تقصف الأراضي الفلسطينية بعنف شديد، حيث أنهك الشعب الفلسطيني في غزة على مدار أيام سابقة.

وشدد على ضرورة التدخل الفوري من المجتمع الدولي ولا بد من تدخل عاجل للدول الكبري لوقف العدوان على قطاع غزة.

وأوضح أن الاتصالات انقطعت تمامًا عن قطاع غزة، والأمم المتحدة حذرت من تعرض غزة لكارثة إنسانية، والبؤس في غزة يزداد كل دقيقة.