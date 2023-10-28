الرئيس السيسى: أرحب بالقرار العربى الذى تبنته الأمم المتحدة لوقف العنف فى غزة (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمشروع القرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بالوقف الفورى للعنف في غزة وهو ما تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار.



الرئيس السيسى: أرحب بالقرار العربى الذى تبنته الأمم المتحدة لوقف العنف فى غزة

وقال الرئيس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "أرحب بالقرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بالوقف الفورى للعنف في غزة، وهو ما تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار، ونأمل أن نشهد قريبا وقف العنف في غزة والحفاظ علي حياة المدنيين".