شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: 629 ألف فلسطيني نزحوا في غزة لـ150 مركز إيواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وثقت نزوح نحو 629 ألف مواطن فلسطيني، إلى 150 مركز إيواء تابع لها في قطاع غزة، بعد أن تعرضت منازلهم للقصف الإسرائيلي المستمر على القطاع لليوم الـ 21 على التوالي.

وقالت "الأونروا" اليوم الجمعة، إن النازحين يعيشون ظروفًا إنسانية صعبة للغاية، خاصة وأن مراكز الإيواء باتت تستوعب ثلاثة أضعاف طاقتها، مشيرة إلى أن مركز إيواء واحد في مدينة رفح يوجد به 12500 نازح، أغلبهم من الأطفال والنساء.

وأوضحت أن 39 موظفًا تابعًا لها، استشهدوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرة إلى أن 38 ألف مريض يقيمون حاليًا في مراكز الإيواء، وهم بحاجة ماسة للعلاج.