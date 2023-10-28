شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات الفلسطينيين يتظاهرون أمام قنصلية إسرائيل بتركيا ويستهدفونها بالألعاب النارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظاهر عشرات المواطنين الفلسطينيين أمام القنصلية الإسرائيلية في تركيا، الجمعة، احتجاجا على العمليات العسكرية الإسرائيلية والعدوان على غزة، وأطلقوا الألعاب النارية باتجاه مبنى القنصلية.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل أن إعلام فلسطيني يقول إن هناك تجددا للقصف الإسرائيلي العنيف على محيط المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية قالت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التى تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء هجوم بري من قبل قوات الاحتلال على القطاع، فضلا عن قصف عنيف على عموم القطاع.