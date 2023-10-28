شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خدمات تتيحها المراكز التكنولوجية بالجيزة بشأن إشغال الطريق.. اعرف المستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة، ضمن خدماتها المقدمة لأصحاب المحال خدمة (الترخيص أو تجديد الترخيص بإشغال الطريق - استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام - الحصول على طلب يفيد سداد مخالفات إشغال طريق - نقل رخصة إشغال طريق فى حال التنازل)، شريطة إحضار الأوراق والمستندات التالية:

الحصول على ترخيص بإشغال الطريق

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-الإيصال الدال على سداد رسم النظر مستوفيا الدمغة.

-صورة ترخيص المحل.

-رسم هندسى أو كروكى لموقع الإشغال.

-صورة البطاقة الضريبية.

تجديد الترخيص بإشغال الطريق

-الرخصة أو الإيصال الدال على سداد رسوم ترخيص الإشغال أو تجديده.

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-الإيصال الدال على سداد رسم النظر مستوفيا الدمغة.

-صورة ترخيص المحل.

-رسم هندسى أو كروكى لموقع الإشغال.

-صورة البطاقة الضريبية.

طلب استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام

-صورة المحضر ببيان المضبوطات المتحف عليها.

-صورة إثبات الشخصية والأصل للاطلاع.

-مستند يفيد ملكية هذه المضبوطات (إن وجد).

-الإيال الدال على سداد الرسوم المطلوبة.

طلب يفيد سداد مخالفات إشغال طريق

-قيمة سداد المخالفة أو صورة منها.

-إخطار بمحضر المخالفة أو صورة منه.

نقل رخصة إشغال طريق في حال التنازل

- صورة من مستند إثبات الشخصية والأصل للاطلاع للمتنازل والمتنازل إليه.

- عقد تنازل عن الترخيص بالإشغال من المتنازل إلى المتنازل إليه.

- رخصة إشغال الطريق الصادرة.

- الإيصال الدال على سداد رسم النظر.