شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خدمات تتيحها المراكز التكنولوجية بالجيزة بشأن إشغال الطريق.. اعرف المستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر
الحصول على ترخيص بإشغال الطريق
-صورة بطاقة الرقم القومي.
-الإيصال الدال على سداد رسم النظر مستوفيا الدمغة.
-صورة ترخيص المحل.
-رسم هندسى أو كروكى لموقع الإشغال.
-صورة البطاقة الضريبية.
تجديد الترخيص بإشغال الطريق
-الرخصة أو الإيصال الدال على سداد رسوم ترخيص الإشغال أو تجديده.
-صورة بطاقة الرقم القومي.
-الإيصال الدال على سداد رسم النظر مستوفيا الدمغة.
-صورة ترخيص المحل.
-رسم هندسى أو كروكى لموقع الإشغال.
-صورة البطاقة الضريبية.
طلب استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام
-صورة المحضر ببيان المضبوطات المتحف عليها.
-صورة إثبات الشخصية والأصل للاطلاع.
-مستند يفيد ملكية هذه المضبوطات (إن وجد).
-الإيال الدال على سداد الرسوم المطلوبة.
طلب يفيد سداد مخالفات إشغال طريق
-قيمة سداد المخالفة أو صورة منها.
-إخطار بمحضر المخالفة أو صورة منه.
نقل رخصة إشغال طريق في حال التنازل
- صورة من مستند إثبات الشخصية والأصل للاطلاع للمتنازل والمتنازل إليه.
- عقد تنازل عن الترخيص بالإشغال من المتنازل إلى المتنازل إليه.
- رخصة إشغال الطريق الصادرة.
- الإيصال الدال على سداد رسم النظر.
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