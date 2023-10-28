شكرا لقرائتكم خبر عن فاكسيرا: جار الاتفاق مع شركة كورية لتصنيع لقاح الإنفلونزا محليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور شريف الفيل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأمصال واللقاحات "فاكسيرا"، إنه بالفعل جار الاتفاق حاليا مع شركة كورية لتصنيع المصل محليا، وذلك بداية من العام المقبل ليتوافر في مراكز فاكسيرا بتكلفة أكثر اقتصاديا مقارنة بغيره.

وأضاف أن الشركة تستهدف توطين صناعة اللقاحات وجعل مصر مركزا إقليميا لتصنيع اللقاحات المختلفة لسد احتياجات البلاد منها والتصدير لأفريقيا.

وقال الدكتور شريف الفيل، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه يتم حاليا التخطيط لتصنيع وإنتاج لقاح الإنفلونزا محليا بالتعاون مع إحدى الشركات الكورية، مشيرا إلى أنه تم إدخال أحدث لقاح للإنفلونزا "لقاح الإنفلونزا الرباعى" إلى مصر وتوفيره بالمراكز بسعر مناسب، وتابع: "نستهدف توطين صناعة المستحضرات الحيوية بشرط تحقيق الجودة والأمان والفاعلية".

وأضاف الدكتور شريف الفيل أنه تم ضخ 100 ألف جرعة من لقاح الإنفلونزا الرباعى الكوري بسعر 190 جنيها للمواطنين في 18 مركزا لفاكسيرا بالقاهرة والمحافظات المختلفة، وسيكون متاحا بداية من شهر أكتوبر، مشيرا إلى أنه يوجد إعداد لمجموعة من المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الكبيرة لتأمين المستحضرات الحيوية من اللقاحات والأمصال لتحقيق الاكتفاء الذاتى.