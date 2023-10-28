عمرو أديب: العالم يشاهد غزة بصمت.. ونحن نشاهدها بحزن وألم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي عمرو أديب، إن العالم يشاهد غزة بصمت، مضيفًا: ونشاهدها نحن بحزن وألم وغزة اليوم ليست غزة الغد.

وأضاف "أديب" خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء أمس الجمعة، أن ليلة 27 أكتوبر لن ينساها أحد، متابعا: من يسأل عن الاجتياح البري فهو أمر يفوق التصور، ولا نملك لأهالي غزة سوى الدعاء.

وتابع: "لا نملك إلا الدعاء وطلب الرحمة لأهالينا في غزة، في البداية كنا بنشوف هيروشيما بالبطء.. النهارده بنشوف هيروشيما بالسريع، وغدًا قد لا أكون مبالغًا إذا قلت قد لا تجد غزة".

وأطلقت الفصائل الفلسطينية، مساء اليوم، رشقات صاروخية متتالية من قطاع غزة باتجاه تل أبيب وعسقلان وأسدود ووسط الأراضي المحتلة، ردا على العدوان الإسرائيلي الغاشم على المدنيين في غزة، وأفاد إعلام إسرائيلي، بإصابة مستوطن جراء سقوط صاروخين في منطقة زراعية شرق ريشون ليتسيون، بينما قال البيت الأبيض إنه لن يعلق على العمليات العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الأمر متروك للجيش الإسرائيلي.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن الفصائل الفلسطينية تصدت لتوغل بري لقوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج، وهناك اشتباكات عنيفة بين الجانبين تدور على الأرض الآن.