بالانفوجرافيك.. "الزراعة" تكشف انشطتها في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ١٦٦ ، حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ٢٠ وحتى ٢٦ اكتوبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الانفوجراف الضوء على الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لتطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وذلك بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأمين عام اتحاد الغرف التجارية، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ووكيل أول محافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ونائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، ومساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، ومساعد وزير التنمية المحلية لشئون الإدارة المحلية، ورئيس مصلحة الجمارك.

كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تعاون بين هيئة قناة السويس، وشركة "بلدنا" القطرية، في مجال الأمن الغذائي، وحضر توقيع مذكرة التعاون كل من السيد القصير وزیر الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة وزیر التنمية المحلیة، واللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجدید، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وطارق الأنصاري سفير قطر لدى القاهرة.

كما وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمواصلة ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية، من القطاعات الانتاجية التابعة للوزارة، وطرحها بكافة منافذها الثابتة والمتحركة، والبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين

فيما نعى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى الذى وافته المنية بعد صراع مع المرض.

وخلال هذا الاسبوع أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم الإفراج عن 205 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 100 مليون دولار خلال الفترة من 13/10/2023 حتى 19/10/2023، كما سلم الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، شهادات التدريب ل 16 مبعوثا من 9 دول افريقية في البرنامج التدريبي تنمية المزارع السمكية لتحقيق الأمن الغذائي في افريقيا، كذلك التقي الدكتور حسام شوقي- رئيس مركز بحوث الصحراء باالدكتور/ ابراهيم الدخيرى- مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، والدكتور/ كامل مصطفي- رئيس مكتب المنظمة العربية للتنمية الزراعية بإقليم الأوسط لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الجهتين من ناحية وبين المنظمات والجهات المعنية من ناحية آخري لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وتفقد الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، محطتي بحوث القنطرة شرق ومحطة بحوث بالوظة بشمال سيناء وذلك في إطار المتابعة الدورية للأنشطة والخدمات التي تقدمها المحطات البحثية خاصة فيما يتعلق بالخدمات التي تتعلق بتنمية المجتمعات الصحراوية، كما انتهى المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، من تدريب الدفعة الأولى من مفتشي الحجر الزراعي المصري بمقر المعمل على "طرق و أساليب سحب عينات الحاصلات الزراعية لتقدير متبقيات المبيدات والسموم الفطرية لمطابقتها مع الحدود القصوي، كما شارك المعمل في ورشة العمل الختامية لمشروع "تعزيز التوافق مع معايير ومتطلبات سلامة الغذاء فى قطاع سلاسل إمداد البستنة فى مصر" والتي نظمتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية (الفاو)، كذلك في ورشة عمل إقليمية، بعنوان دور شركات الفحص والاعتماد والمعامل في سلامة الغذاء عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد، كذلك شارك في ورشة عمل بعنوان "البحوث المصرية المنشورة على دودة الحشد الخريفية" والمنظمة من قبل معهد بحوث وقاية النباتات، كذلك ورشة العمل التمهيدية لبرنامج الإتحاد الأوروبى للتنمية الريفية المتكاملة لمصر" والمنظم من قبل الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون، فيما بلغ اجمالي عدد العينات التي استقبلها المعمل هذا الاسبوع حوالي ٦٢٠٠ عينة.

وأطلق معهد بحوث التناسليات الحيوانية، قافلة بيطرية بمحافظة الغربية، حيث جابت العيادة المتنقلة قري ونواحي الغربية حيث تم فحص وعلاج أكثر من ٢٦٠٠ رأس ماشية مجانا لصغار المربين، كذلك تم تنظيم أول ورشة عمل للجنة مركز البحوث الزراعية لرعاية واستخدام الحيوانات فى التعليم والبحث العلمى بالقاعه الكبرى للمركز الاقليمى للاغذية والاعلاف بعنوان "المعايير الأخلاقية لإستخدام الحيوانات فى التعليم والبحث العلمى.