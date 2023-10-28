موسيقى صاخبة و10 متهمين.. التفاصيل الكاملة لحفلة المنصورية التي أشعلت السوشيال ميديا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم تمر سوى ساعات على تصدر "حفلة المنصورية" منصات السوشيال ميديا حتى خرجت وزارة الداخلية ممثلة في مركزها الإعلامي ببيان كاشف لتفاصيل ليلة عصيبة عاشها أهالي طلاب مدرسة دولة من جهة وسكان قرية أبو رواش بالجيزة من أخرى.

الفصل الأول لـ"حفلة المنصورية"

صراخ فتيات قُصر وعويل فتية وإطلاق نار ينير ظلمة الليل، سجلته كاميرات هواتف طلاب مدرس دولية بعد "حفلة المنصورية" لتتصدر محركات البحث.

إدارة الرصد بمديرية أمن الجيزة تابعت تداول مقاطع فيديو تضمنت الادعاء بتعرض المتواجدين بإحدى الحفلات بفيلا سكنية بمنطقة أبو رواش للاعتداء من قبل بعض قاطنى المنطقة وإطلاق أعيرة نارية عليهم ومقتل شخص واختطاف آخرين وسرقة متعلقاتهم.

رواية طالبان

طالبان بمدرسة دولية خرجا في مقطع فيديو يرويان لحظات الرعب التي ستحفر في ذاكرتهما أبد الدهر مؤكدين أن شركة شهيرة أشرفت على تنظيم "حفل الهالوين" بقاعة على طريق المنصورية شهدت حضور مئات الطلاب لا تتجاوز أعمارهم 16 سنة.

وقال الطالبان إن سوء التنظيم تسبب في حالة تكدس لم تخرج مشكلاته حينها قبل تفجر الكارثة - حسب وصفهما- لدى مغادرة الفتيات بقولهما: "كان في عرباوية طلعوا علينا بالسلاح وضربوا نار وعملوا كمين للعربيات بتاعتنا".

استغاثة الأهالي بالنجدة

تبين بالفحص بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة أنه بتاريخ ٢٦ أكتوبر الجاري تلقى مسؤول غرفة عمليات النجدة بلاغا من أهالي أبو رواش بنشوب مشاجرة.

بالانتقال والتقابل مع عدد من المشاركين بحفلة المنصورية والذين أفادوا بحدوث مشادة كلامية مع بعض أهالى المنطقة وانصرافهم ورفضوا التقدم بأية بلاغات.

تحرك أمني

تحريات قسم شرطة كرداسة بقيادة المقدم محمد الجوهري عن حفلة المنصورية أفادت بأن مالك الفيلا حفل لمجموعة من الشباب صغار السن عبر إحدى شركات تنظيم الحفلات وقيام عدد من أهالى عزبة العرب محل الفيلا بالتوجه للفيلا والتعرض لمرتادى الحفل أثناء مغادرتهم والتعدى عليهم مما أدى لحدوث مشاجرة بين الطرفين .

كما أكدت التحريات بعدم صحة ما تداوله مروجى مقاطع الفيديو من مقتل أحد الأشخاص في حفلة المنصورية ولم تتلقى المديرية أية بلاغات أو تسجل المستشفيات وصول أية مصابين من جراء الواقعة كما لم يُستدل على حدوث إطلاق نيران أو أعمال خطف.

مأموريات الشرطة

تمكنت قوات الشرطة من ضبط 6 من أهالي المنطقة الذين اعتدوا على مرتادي حفل المنصورية وتكثيف الجهود لضبط 4 هاربين.

والدة طالبة -أنقذها القدر ولم تحضر حفل هذا العام- ناشدت السلطات المختصة "لو حد يقدر يساعد الحفلات دي يكون عليها رقابة" فجاءت الاستجابة الأمنية سريعا

الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد الشرقاوي اتخذت الإجراءات القانونية حيال القائمين على حفلة المنصورية ومالك الفيلا لاستخدامها في إقامة حفلات دون ترخيص.