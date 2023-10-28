شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تعمل رخصة لفاترينة أو بروز خارج المحل.. اعرف المستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لأصحاب المحال من خلال المراكز التكنولوجية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، استخراج ترخيص بإشغال الطريق العام (بروز – إعلان – تاندة – فاترينة – عربة)، شريطة وجود مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق) وعدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة)، وذلك بتقديم الأوراق والمستندات التالية:

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-الإيصال الدال على سداد رسم النظر مستوفيًا الدمغة.

-صورة ترخيص المحل.

-رسم هندسي أو كروركي لموقع الإشغال.

-صورة البطاقة الضريبية.

تبرز أهمية المراكز التكنولوجية في تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطنون من خلال المحليات، والتوافق مع توجه الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها، وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات والفصل بين طالب الخدمة ومقدمها.

وتتيح المراكز التكنولوجية العديد من الخدمات، أهمها (استخراج ترخيص بالهدم غير الآيلة للسقوط، استخراج ترخيص بفتح محل تجارى أو صناعى، تجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والإعلانات، الاستعلام عن موقف الرخصة، تقديم طلب نقل رخصة محل تجارى أو صناعى، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، استخراج ترخيص بتوصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، تقديم طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى، استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم، تقديم طلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة لمحل، طلب قيد اتحاد شاغلين، الحصول على صورة طبق الأصل من قرار هدم، تقديم طلب تجديد رخصة مصعد، تقديم طلب رخصة تشغيل مصعد، تقديم طلب تصالح على مخالفة، تقديم طلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه).