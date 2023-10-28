شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تشارك فى الاحتفال باليوم العالمى للهوسبيس تحت شعار "ضد التيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في الاحتفال باليوم العالمي للهوسبيس، والذي يأتي هذا العام تحت شعار (ضد التيار) وذلك اليوم السبت 28 أكتوبر 2023، بمقر النادى المصري للتجديف بالدقي وبمشاركة لاعبي التجديف بنادى جامعة القاهرة للتجديف، وبالتعاون مع الاتحاد المصرى للتجديف، والاتحاد المصرى للشراع، واتحاد الشرطة الرياضي.

تأتي مشاركة جامعة القاهرة في اليوم العالمي للهوسبيس، بهدف التأكيد على دور الجامعة في دعم مرضى السرطان ممن لا تسمح قدراتهم المالية على تحمل تكاليف المرض وهم في أيامهم الأخيرة، وبهدف الحفاظ على كرامة المرضى وأسرهم، والعمل على تخفيف المعاناة الجسدية والنفسية لهم في المراحل المتأخرة ولأسرهم عن طريق تقديم كل أنواع الرعاية الطبية والتمريضية والدعم النفسي والاجتماعي والمادي.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للهوسبيس، بعرض مائي للاعبي التجديف والشراع، يعقبها إفطار جماعي ثم كلمة يلقيها رئيس الاتحاد المصرى للتجديف، وكلمة رئيس الاتحاد المصرى للشراع، وكلمة مدير عام هوسبيس مصر، كما سوف يتم تكريم جامعة القاهرة والأندية المشاركة وتوزيع هدايا تذكارية على اللاعبين المشاركين.