شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الصناعات للرئيس السيسى: نساند كل القرارات السياسة بهذه الفترة الصعبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، مساندة الاتحاد للقرارات السياسية قائلا: " نعلن مساندتنا لكل القرارات السياسية خلال الفترة الصعبة دي .. ربنا يقويك يا افندم".
أضاف رئيس اتحاد الصناعات المصرية، خلال كلمته بالملتقى والمعرض الدولى السنوي للصناعة في دورته الثانية، :مقدرين وجود حضرتك معانا في ظل الظروف الصعبة دي.. تشريف سيادتك دفعة وثقة ومساندة لكل الشركات القطاع الخاص والصناعة المصرية".
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