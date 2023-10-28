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رئيس اتحاد الصناعات للرئيس السيسى: نساند كل القرارات السياسة بهذه الفترة الصعبة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، مساندة الاتحاد للقرارات السياسية قائلا: " نعلن مساندتنا لكل القرارات السياسية خلال الفترة الصعبة دي .. ربنا يقويك يا افندم".

أضاف رئيس اتحاد الصناعات المصرية، خلال كلمته بالملتقى والمعرض الدولى السنوي للصناعة في دورته الثانية، :مقدرين وجود حضرتك معانا في ظل الظروف الصعبة دي.. تشريف سيادتك دفعة وثقة ومساندة لكل الشركات القطاع الخاص والصناعة المصرية".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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