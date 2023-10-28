رئيس اتحاد الصناعات للرئيس السيسى: نساند كل القرارات السياسة بهذه الفترة الصعبة

أضاف رئيس اتحاد الصناعات المصرية، خلال كلمته بالملتقى والمعرض الدولى السنوي للصناعة في دورته الثانية، :مقدرين وجود حضرتك معانا في ظل الظروف الصعبة دي.. تشريف سيادتك دفعة وثقة ومساندة لكل الشركات القطاع الخاص والصناعة المصرية".

محمد يوسف

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